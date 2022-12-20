2022/12/20 | 13:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Lgc8xGk37hE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا تحتاج محافظة البصرة؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماذا تحتاج محافظة البصرة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).