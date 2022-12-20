باحث يكشف صلاحية البرلمان بفرض تغيير سعر الدولار

2022/12/20 | 13:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اوضح الباحث الاقتصادي يوسف النبهاني، ان السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي تعتبر مستقلة ولا سلطة تشريعية عليه في اتخاذ قرارات بشأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار او غير ذلك من الشأن النقدي.

وذكر النبهاني في تصريح أن البنك المركزي سلطة مستقلة، ومجلس النواب الذي يعد اعلى سلطة تشريعية لا يستطيع ان يفرض عليه اجراءات نقدية، مضيفا أن البرلمان حتى لو استضاف محافظ البنك المركزي بهذا الخصوص فإن الاخير سيقدم احاطة بإجراءاته ونتائجه على البرلمان والذي بإمكانه ان يقدم افكاراً ورؤى فقط ان يفرض شيئاً.

وعاد بالذاكرة الى قرار تخفيض قيمة الدينار امام الدولار، مبينا انه اتخذ سابقاً من قبل البنك المركزي ووزارة المالية، وليس بالاتفاق مع مجلس النواب كما ادعى البعض.

ويأتي ايضاح الباحث الاقتصادي مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي وتخطيه حاجز الـ 150 ألف دينار، وسط تصريحات لبعض النواب بشأن ما وصوفوه بـ”الاجماع النيابي” لإعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده.

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