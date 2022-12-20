الحشد يعثر على كدس أسلحة كبير لداعش في ناحية جرف الصخر شمالي بابل

2022/12/20 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عثرت قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، على كدس أسلحة كبير لداعش في ناحية جرف الصخر ضمن محافظة بابل.

وذكر بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم ) ان "قوة خاصة من قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي ومن خلال عملية دهم وتفتيش مشتركة عثرت على كدس كبير يحتوي على أسلحة واعتدة ومواد لوجستية متنوعة ومختلفة يعود لعصابات داعش الارهابية بمنطقة “البهبهاني” في ناحية جرف الصخر ".

واشار الى ان "الكدس يحتوي على ستة صواريخ ار بي جي مضاد للدروع و”جليكان” يحتوي على اطلاقات مقاومة الطائرات ومادة كبيرة من “السي فور”شديدة الانفجار و7 صواريخ ار بي جي مضادة للأشخاص و6 قنابر هاون 60ملم وعدد من الصواعق بالإضافة الى قاذفات اربي جي وسلاح كلاشنكوف ".

وبين ان " القوة صادرت جميع المواد ونقلتها لمكان امن، فيما شارك بالعملية استخبارات وامن عمليات الجزيرة و فوج طوارئ عمليات الجزيرة".

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