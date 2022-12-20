السوداني وملك الاردن يبحثان سبل تعزيز المجالات الاقتصادية والتجارية

2022/12/20 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزه في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى اليوم عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وذلك خلال زيارته المملكة، للمشاركة في مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة، الذي يعقد بحضور عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة".وأضاف أن "اللقاء شهد بحث أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزه في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يصب في صالح البلدين الشقيقين، وازدهار شعبيهما".وأشار الى أن "الجانبين بحثا عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودور العراق المحوري في المنطقة وحرصه على التعاون في كل ما من شأنه أن يعزز الأمن الإقليمي، واستقرار المنطقة"، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

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