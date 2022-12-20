"شركة بارزانية" تظفر بعقد تجهيز الوقود للقوات الاميركية شمالي العراق

2022/12/20 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت شبكة "انتجلنس اونلاين" الاميركية المعنية بالشؤون الاستخباراتية، اليوم الثلاثاء، عن قيام القوات الامريكية المتمركزة في شمال العراق، بإلغاء العقد الذي يربطها بشركة محلية لصالح أخرى وصفتها بــ"مقربة من عائلة البارزاني" لتجهيز الوقود.وأوضحت الشبكة بحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن "شركة جمال العالم، والمسؤولة عن تجهيز معسكرات القوات الامريكية شمالي العراق بالوقود، قد خسرت عقدها مع الجانب الأمريكي تحت شكوك بــ "كونها على تواصل بطهران".وتابعت، أن "الشركة التي تجهز الوقود للمعسكرات الامريكية، تعرض لالغاء العقد بشكل كلي، مع وجود انباء عن تدخلات من أطراف أخرى للحصول على العقد المغري بعد اشاعات عن صراع داخلي بين جهات متنفذة للحصول عليه".واضافت الشبكة، أن "المعلومات التي حصلت عليها أوضحت بان القوات الأمريكية قررت التعاقد مع شركة ريبيت كونسولتانت انترناشونال الامريكية كبديل"، معلنة أن "الشركة الامريكية الجديدة تحظى بــ "علاقات مقربة مع عائلة برزاني"، على حد وصفها، فيما اشارت الى "وجود تعاون بين الطرفين للحصول على العقد الأمريكي".

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