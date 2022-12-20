2022/12/20 | 13:48 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بخاصية جديدة.. "تويتر" يحظر منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ماستودون" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/20 | 13:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بخاصية جديدة.. "تويتر" يحظر منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ماستودون") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بخاصية جديدة.. "تويتر" يحظر منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ماستودون") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).