2022/12/20 | 13:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص قال المتحدث بإسم الرسمي باسم مجلس الخدمة الاتحادي وسام الهيبي ان المجلس يعد خطة لتعيين وتشغيل الخريجين في العام المقبل .واوضح اللهيبي في حديث لـ / المركز الخبري الوطني/: ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللهيبي يتحدث عن خطة مجلس الخدمة لتعيين الخريجين في 2023 المركز الخبري الوطني.

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