اشتباكات مع تاجر مخدرات تنتهي بإصابته واعتقاله في المثنى

2022/12/20 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال تاجر مخدرات بعد اشتباكه مع القوات الأمنية واصابته، في محافظة المثنى.

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