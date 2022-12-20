كابوس تويتر.. ماسك يخسر 190 مليار دولار وتسلا بأدنى مستوى في عامين

2022/12/20 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

لم يكن أكثر المتشائمين او حتى كارهي قطب الأعمال الأمريكي أن تتفاقم خسائر الرجل الأكثر صخبًا وجدًا في عالم المال والأعمال ان تصل يومًا إلى هذا الرقم المهول..

فقد إيلون ماسك في عام وشهر تقريبًا 190 مليار دولار من ثروته التي بلغت في 10 نوفمبر أعلى مستوياتها على الإطلاق حينما بلغت آنذاك مستويات 340 مليار دولار.

وفي تلك الأثناء وعندما اعتلى ماسك عرش الملياردير برقم لم يسبقه إليه أحد في العصر الحديث كانت أسهم تسلا تحلق بأعلى مستوياتها على الإطلاق عند سعر 1230 دولار للسهم.

وفقًا لمؤشر بلومبرج 500 للمليارديرات تبلغ ثروة إيلون ماسك 155 مليار دولار مقابل أكثر من 342 مليار دولار في نوفمبر 2021، بينما بلغت خسائر ماسك خلال العام الجاري فقط وقبل نهايته بأسبوع 115 مليار دولار.

يحتل إيلون ماسك المرتبة الثانية بعد برنار أرنو صاحب الـ 72 ربيع بثروة تبلغ 162 مليار دولار، بينما يأتي الملياردير الهندي جوتام أداني في المرتبة الثالثة بثروة تبلغ 126 مليار دولار.

وفي المركزين الرابع والخامس يأتي بيل جيتس بثروة تقدر بحوالي 111 مليار دولار بينما حل مؤسس أمازون (NASDAQ:AMZN) جيف بيزوس في المركز الخامس بثروة تقدر بحوالي 108 مليار دولار بعدما فقد 84 مليار دولار خلال العام.

كابوس تويتر

أعلن إيلون ماسك مساء أمس الإثنين تنحيه عن رئاسة تويتر، وذلك بعد استفتاء على تويتر حول بقائه فى منصبه، وفى وقت سابق قال إيلون ماسك إنه لا يوجد أحد لتولي تويتر إذا كان سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي.

كتب الملياردير في تغريدة "لا أحد يريد الوظيفة التي يمكنها فعلاً إبقاء تويتر على قيد الحياة"

وجاءت تعليقاته بعد تغريدة على استطلاع للرأي، يسأل متابعيه عما إذا كان يجب أن يتنحى عن منصب رئيس تويتر، وقال إنه "سيلتزم بالنتائج".

نشر ماسك العديد من التغريدات التي أشارت إلى استطلاعات الرأي الخاصة به، وكتب ماسك في تغريدة "السؤال ليس العثور على رئيس تنفيذي، السؤال هو العثور على مدير تنفيذي يمكنه إبقاء تويتر على قيد الحياة".

أغلق سهم تسلا أقل من 150 دولارًا لأول مرة منذ أكثر من عامين حيث يقول المحللون إنهم لا يستطيعون تجاهل "كابوس" إيلون ماسك على تويتر بعد الآن.

خفض محلل أوبنهايمر تصنيف أسهم تسلا ، بحجة أنه لم يعد من الممكن فصل "مزيج الاحتياجات النقدية غير الواضحة والخيارات المتناقصة" عن تسلا ، بينما يقول محلل Wedbush إن تويتر في طريقه لخسارة 4 مليارات دولار سنويًا.

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