السوداني يبحث مع ملك الأردن التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين

2022/12/20 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع ملك الاردن عبدالله الثاني التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن "السوداني التقى بملك الاردن خلال زيارته المملكة، للمشاركة في مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة، الذي يعقد بحضور عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة".

وشهد اللقاء "بحث أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزه في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يصب في صالح البلدين الشقيقين، وازدهار شعبيهما".

وتباحث الجانبان في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودور العراق المحوري في المنطقة وحرصه على التعاون في كل ما من شأنه أن يعزز الأمن الإقليمي، واستقرار المنطقة.

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