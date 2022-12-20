2022/12/20 | 14:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة عمّان ملك...

ظهرت المقالة السوداني والعاهل الأردني يبحثان التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية أولاً على المسلة.

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