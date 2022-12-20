2022/12/20 | 14:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة المحافظ الاقطاعي أولاً على المسلة.

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