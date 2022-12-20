خلافات حادة بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اخرها طبع كتب مدرسية بلهجتين مختلفتين

2022/12/20 | 14:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن تطورات تخص الخلاف بين الحزبين الكرديين في إقليم كردستان، فيما أكد أن الخلاف وصل الى طباعة الكتب المدرسية بلهجتين مختلفتين.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي إن “الخلاف بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي … Readmore

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