الجيش الأمريكي وتخليداً لذكـرى مـعركة الفـلوجة يطلق اسمها على بارجة حربية “يو أس أس فلوجة”

2022/12/20 | 14:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع “ذي إنترسبت” في تقرير، أن الجيش الأمريكي يريد تخليد ذكرى معركته الدموية والشرسة في مدينة الفلوجة بإطلاق اسمها على بارجة حربية “يو أس أس فلوجة”.وقالت الصحيفة في تقرير للصحفي بيتر ماس، إن فلوجة هي المدينة التي عانت … Readmore

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