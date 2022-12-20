اللواء رسول يعلن اجراءات امنية عاجلة بشأن الاحداث الامنية في ديالى-عاجل

2022/12/20 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

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إن العمليات العسكرية المنفذة من قبل القطعات الأمنية في مختلف قواطع المسؤولية التي قصمت ظهر الإرهاب وقتلت قيادته بضربات موجعة، قابلتها أعمال جبانة من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية لن تمر من دون عقاب سريع من جانب الأجهزة الأمنية المعنية.وبعد الحادث الإرهابي الإجرامي الجبان الذي نفذته عناصر إرهابية، مساء أمس الاثنين في قرية البوبالي بقضاء الخالص، والذي أدى الى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، وبحسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، توجه صباح اليوم وفد أمني رفيع المستوى لمتابعة مجريات هذا الاعتداء الغاشم، فيما باشرت الوكالات والدوائر الاستخباراتية بعمل مكثف للتوصل الى العناصر الإرهابية التي أقدمت على ارتكاب هذا الحادث الإرهابي.كما تم إعادة نشر القطعات الأمنية بحسب طلب أهالي المنطقة بعد زيارة الوفد الأمني لهم، وجرى تعزيز القاطع بكاميرات حرارية وأبراج مراقبة، ومسك مداخل ومخارج المنطقة.إن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل تحقيقاتها في هذا الاعتداء، وإن الرد المناسب سيكون قريباً..



الرحمة لشهداء العراق كافة والشفاء العاجل للجرحى الشجعان.================اللواء قوات خاصةيحيى رسول عبداللهالناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة20 كانون الأول 2022

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