لجنة نيابية تكشف أسباب اشكالية تحديد سعر برميل النفط في الموازنة

2022/12/20 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محمد الزيادي، اليوم الثلاثاء، اسباب اشكالية تحديد سعر برميل النفط في موازنة 2023.

وقال الزيادي لـ(بغداد اليوم)، إن "سبب تأخر ارسال الموازنة هو نتيجة تذبذب اسعار النفط حيث ان الحكومة غير قادرة على تحديد سعر البرميل في الموازنة كون العراق ليس طرفاً في هذه المعادلة وأصبح متفرجاً نظراً لوجود مشكلة عالمية في قضية اوبك واسعار النفط نتيجة الأزمة الروسية الاوكرانية حيث ان هذه العوامل ستؤثر على اسعار النفط".

واضاف، أن "اعتماد اقتصاد العراق بشكل كلي على النفط جعل المتغيرات العالمية تتحكم في موازنة العراق والاقتصاد العراقي".

وأشار الزيادي الى أنه "لغاية الآن غير معروف سعر برميل النفط في موازنة 2023".

بينما يرى متتبعون أن "المشكلة الحقيقية، الى جانب تذبذب أسعار النفط، ترتبط بحصة كردستان في الموازنة التي ارتفعت لأسباب سياسية من 12.67% الى 14%، ومن المتوقع ان تكون المادة الخاصة بكردستان تنص على تسليم 250 الف برميل يوميا من الاقليم الى المركز وعمل مقاصة بين قيمتها وبين حصة الاقليم في الموازنة من دون ان يسلم الاقليم برميلا واحدا من النفط الى بغداد".

وتتكرر الجدلية الأزلية حول الموازنة الاتحادية للبلاد كل عام نتيجة تقاسم الحصص المالية بين المحافظات العراقية لاسيما محافظات الإقليم التي تأبى تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية الى بغداد التي اقرت المحكمة الاتحادية فيها بعدم دستورية بيع نفط الإقليم من جانب احادي.

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