2022/12/20 | 14:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9n87PRV9C2w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة السوداني تدخل اختبارا امنيا صعبا يتمثل بالحفاظ على النصر المتحقق) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكومة السوداني تدخل اختبارا امنيا صعبا يتمثل بالحفاظ على النصر المتحقق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).