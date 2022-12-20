ببجي موبايل تحتفل بالذكرى السنوية الرابعة للنسخة العربية بإطلاق أول شخصية عربية على الإطلاق

2022/12/20 | 14:35 - المصدر: ببجي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ببجي موبايل تحتفل بالذكرى السنوية الرابعة لإصدار ببجي موبايل باللغة العربية تحت شعار احتفال الربع وتعلن عن تقديم عروض مثيرة داخل اللعبة وإطلاق أغنية عربية جديدة من ببجي موبايل بالعربية

20 ديسمبر 2022: لأول مرة على الإطلاق، ببجي موبايل (PUBG MOBILE) تطلق شخصية أسطورية عربية احتفالاً بالذكرى السنوية الرابعة لإطلاق نسخة اللعبة الأشهر على الموبايل باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تحت شعار احتفال الربع، تنتقل لعبة ببجي موبايل إلى مستويات جديدة كلياً مع محتوى احتفالي خاص بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لببجي موبايل بالعربي PUBG MOBILE Arabic والذي يتضمن سلسلة كاملة من التحديات داخل اللعبة، وفعاليات خاصة للاعبين للمشاركة فيها، مع فرصة الفوز بجوائز ومكافآت رائعة ضمن اللعبة.

سيُشاهد اللاعبون لعبة مُجهزة بالكامل بتصميمات تحتفل بالذكرى السنوية الرابعة، بما في ذلك البدلات وأغطية الرأس الخاصة بالمناسبة، والتي يمكنهم الحصول عليها عن طريق شرائها أو المشاركة في اللعبة والفوز بها.



وستنطلق الاحتفالات المرئية في اللعبة من خلال ردهة مخصصة بالكامل، وألعاب نارية.

تم إطلاق فيديو دليل الحدث داخل اللعبة وخريطة الطريق في 12 ديسمبر مع تدشين الشخصية العربية الجديدة "ليث" في نفس اليوم أيضاً.



أطلقت ببجي موبايل العديد من الشخصيات سابقاً، ولكن هذه المرة الأولى التي تقدم فيها شخصية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللعبة.

انطلاقاً من حرص ببجي موبايل على مواصلة مهمتها في إضافة قيمة استثنائية إلى مجتمعها المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيحظى اللاعبين بفرصة تجربة ببجي موبايل باللغة العربية العامية، مع الاحتفال بعرض أغنية مشهورة باللغة العربية بأسلوب ببجي موبايل في 14 ديسمبر.

يمكن للاعبين الانغماس في الحماس والتشويق في الفعاليات المثيرة داخل اللعبة التي انطلقت في تاريخ 11 ديسمبر وستستمر طوال الشهر، كما سيتم تدشين فعالية Lucky Gift Box Drop الضخمة داخل اللعبة في "Peak Day"، أي في تاريخ 19 ديسمبر.



سيتمكن اللاعبون من تسجيل الدخول إلى اللعبة والتقاط القفص الساقط بالصدفة، مع استخدام بطاقة Google Apple في عمليات الشراء المختلفة.

ستتوفر Born Island Fireworks ولوبي خاص مصمم خصيصاً للاعبين العرب داخل اللعبة اعتباراً من تاريخ 19 ديسمبر، إلى جانب عرض خاص لقصة اللاعبين في 23 ديسمبر.

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نبذة عن PUBG MOBILE

ترتكز لعبة PUBG MOBILE المخصصة للهواتف الجوالة على النسخة الأصلية المعروفة باسم PUBG: BATTLEGROUNDS والتي حققت ظاهرة عالمية واجتاحت عالم التسلية التفاعلية سنة 2017.



تبدأ اللعبة بهبوط ما يصل إلى 100 لاعب بالمظلات على جزيرة نائية للقتال في معركة تنتهي بانتصار بطل واحد.



ويتعين على اللاعبين البحث عن الأسلحة والمركبات والإمدادات وإلحاق الهزيمة بجميع اللاعبين ضمن ساحة معركة غنية على الصعيدين البصري والتكتيكي تجبر اللاعبين على التوجه إلى منطقة لعب تتقلص مساحتها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة حسابات PUBG MOBILE الرسمية فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستجرام وتيك توك.

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