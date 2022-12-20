بعد حادثة ديالى.. اللواء رسول يتوعد الإرهابيين: الرد المناسب سيكون قريباً

2022/12/20 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل تحقيقاتها في الهجوم الإرهابي بمحافظة ديالى، مبيناً أن، الرد المناسب سيكون قريباً.

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