"داعش" يحرج الحكومة بهجمات "مباغتة".. 33 ضحية خلال 5 أيام بثلاث محافظات

2022/12/20 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

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تقرير / السومرية نيوزهجمات متكررة، ضحايا عديدة، خلال 5 أيام فقط تمكنت عصابات "داعش" من اسقاط 33 ضحية بين شهيد وجريح إثر اعتداءات دامية في ثلاث محافظات، محاولة إيصال رسائل عديدة الى الحكومة أبرزها بانه لايزال "موجوداً"، وماض في تنفيذ "مخطط شيطاني" لإعادة "النفخ" في خلاياه الإرهابية النائمة وإيقاظهم من سبات "الإرهاب".

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