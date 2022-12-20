تأجيل الاستعراض العسكري لذكرى تأسيس الجيش العراقي

2022/12/20 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

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قررت رئاسة اركان الجيش، اليوم الثلاثاء، تأجيل الاستعراض العسكري للجيش العراقي الى اشعار آخر.

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