النزاهة تضبط عشرة معقبين في عدد من دوائر الديوانية

2022/12/20 | 14:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الديوانيَّة من تنفيذ عمليَّةٍ لضبط مُعقِّبين في عددٍ من دوائر المُحافظة يُمارسون عملهم خلافاً للقانون.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة فريقي عمل؛ للتحرِّي والتقصِّي عن معلوماتٍ وردت إليه عن إقدام عددٍ من الأشخاص بينهم مُوظَّفون سابقون على مُمارسة التعقيب في عددٍ من دوائر المُحافظة دون سندٍ قانونيٍّ.وتابعت مُوضحةً أنَّ الفريق، الذي انتقل إلى دوائر التسجيل العقاري ومديريَّة التنفيذ وكاتب العدل والضريبة في المحافظة، تمكَّن من ضبط عشرة مُتَّهمين مُتلبِّسين يمارسون تعقيب معاملات في تلك الدوائر بدون سندٍ قانونيٍّ، لافتةً إلى أنَّ من بين المضبوطين “كاتب عدل” مُتقاعداً ومُوظَّفاً في دائرة الإصلاح.ونوَّهت الدائرة بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين العشرة والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق.وكان رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) حثَّ ملاكات مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة على مُتابعة مُستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُسـاومـة والـرشى خلال مراجعـتهم الــدوائر الحكــوميَّة، وذلك عبر الحضور الميداني والاضطلاع بدورهم الرقابيِّ على أتمِّ وجهٍ.ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد للعام الجاري عن إطلاقها الحملة الوطنيَّة للإبلاغ عن الفساد، داعيةً جميع المُواطنين للمُساهمة الفاعلة في هذه الحملة والتعاون مع الهيئة في مُكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه، عبرالاتصال بمنافذها المُخصَّصة للإبلاغ.

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