2022/12/20 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حسم مجلس الخدمة الاتحادي ،اليوم الثلاثاء ، الجدل ملف تعيين الخريجين وحملة الشهادات غير المشمولين في تعيينات الموازنات السابقة.وقالت مدير قسم الاعلام والعلاقات العامة في مجلس الخدمة أطياف عيسى في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يحسم جدل الخريجين وحملة الشهادات: “يعتمد على الموازنة” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يحسم جدل الخريجين وحملة الشهادات: “يعتمد على الموازنة”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يحسم جدل الخريجين وحملة الشهادات: “يعتمد على الموازنة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).