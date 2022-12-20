2022/12/20 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص يُمارسون عملهم خلافاً للقانون..النزاهة تضبط 10 معقبين في دوائر الديوانية المركز الخبري الوطني.

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