نائب عن حقوق يوكد حسم غالبية ملفات المحاضرين في جميع المحافظات العراقية

2022/12/20 | 14:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب عن حركة حقوق سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء، حسم غالبية ملفات المحاضرين في جميع المحافظات العراقية.وقال الساعدي في حديث لوكالة ايرث نيوز ان “هذا الملف من الملفات التي اولتها حكومة السوداني اهمية وأولوية وتم حسم اغلبية ملفات المحاضرين في اغلب المحافظات العراقية”.وأضاف الساعدي أن “الموضوع بحاجة الى ترتيبات مالية والى […]

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