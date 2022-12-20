2022/12/20 | 15:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، 20 كانون الاول، 2022، إلزام رئاسة...

ظهرت المقالة الاتحادية تلزم رئاسة الجمهورية بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين أولاً على المسلة.

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