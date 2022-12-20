رئيس الوزراء الكويتي: الدول العربية تسعى لاستعادة دور العراق الفاعل بالمنطقة

2022/12/20 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - عمان

قال رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح ، اليوم الثلاثاء، إن الدول العربية تسعى لاستعادة دور العراق الفاعل بالمنطقة.

واضاف الصباح في كلمة له خلال مؤتمر قمة بغداد الثاني تابعتها (بغداد اليوم) ان "المجتمع الدولي مهتم لاستقرار العراق"، مشيرا الى ان "️الدول العربية تدرك مكانة العراق وأهميته".

و️تابع ان"اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق يعد مثالاً للسعي في استعادة دوره وأهميته"، مؤكدا "سعي بلاده لدعم العراق في جميع المجالات وأمن البلدين لا يتجزأ".

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