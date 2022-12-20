بالصور.. اكتشاف 115 قطعة أثرية تعود الى الفترة الساسانية في كربلاء

2022/12/20 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة الاثار والتراث ليث مجيد

حسين، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء اعمال

البعثة العراقية في موقع تل ابن هذال

الاثري قطعة 1/8 مقاطعة 11 كمالية في

الموسم الاول في محافظة كربلاء.

وقال رئيس البعثة زاه

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