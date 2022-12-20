صدور حكم بالإعدام بحق تاجر مخدرات في بغداد

2022/12/20 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في

رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة،

اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق

أحد تجار المخدرات في بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء في

بيان، ان "المحكمة المختصة أصد

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