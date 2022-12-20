2022/12/20 | 15:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f5EHOACxYNI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق اعمال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة في الأردن) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطلاق اعمال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة في الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).