بوتين يمنح جوائز رسمية رفيعة لحكام 4 مناطق أوكرانية تحت سيطرة روسيا

2022/12/20 | 15:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، جوائز رسمية روسية، إلى حكام المناطق الأوكرانية الأربع بالوكالة، التي ضمتها روسيا في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى أراضيها.

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