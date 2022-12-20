التعافي الكامل للسفر الجوي في أوروبا لن يعود قبل 2025

2022/12/20 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المجلس الدولي للمطارات في أوروبا، الذي يمثل مطارات أوروبا، الثلاثاء، إن التعافي الكامل في حجم الركاب في المطارات الأوروبية أصبح من المتوقع الآن أن يحدث في عام 2025 وليس عام 2024 كما كان متوقعاً من قبل.وقال أوليفييه يانكوفيتش، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات في أوروبا، إن حركة الركاب حققت عودة قوية منذ الربيع الماضي، وتميزت بقدرة كبيرة على المرونة حتى الآن في مواجهة تزايد الرياح المعاكسة الجيوسياسية والاقتصادية.وأضاف: «لكننا نتوقع الآن أن يتباطأ تعافي حركة المسافرين مع المضي قدماً، ليتقدم الإطار الزمني نحو عام 2025، قبل أن تعود المطارات الأوروبية أخيراً إلى حيث كانت قبل كوفيد-19».(رويترز)

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