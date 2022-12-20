بالوثيقة .. رئاسة اركان الجيش يقرر تأجيل الاستعراض العسكري للجيش العراقي الى اشعار آخر

2022/12/20 | 16:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة اركان الجيش، اليوم الثلاثاء، تأجيل الاستعراض العسكري للجيش العراقي الى اشعار آخر.وبحسب وثيقة صادرة من رئاسة اركان الجيش إنه “تقرر تأجيل الاستعراض العسكري المقرر اقامته بتاريخ 6/1/2023، بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي الباسل، حتى اشعار اخر، لتزامنه … Readmore

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