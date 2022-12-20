3 قتلى بانفجار خط أنابيب للغاز في وسط روسيا

2022/12/20 | 16:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب واحد آخر، اليوم الثلاثاء، بانفجار وقع على خط أنابيب للغاز في أراضي جمهورية تشوفاشيا بوسط روسيا .

وأفادت السلطات المحلية ، بمصرع ثلاثة اشخاص واصابة رابع في انفجار وقع على خط أنابيب للغاز في أراضي جمهورية تشوفاشيا بوسط روسيا .

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