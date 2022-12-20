2022/12/20 | 16:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Lt5mjobkU4o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تشييع شهداء قرية "البو بالي" في قضاء الخالص بالمحافظة سرمد البياتي - خبير امني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تشييع شهداء قرية "البو بالي" في قضاء الخالص بالمحافظة سرمد البياتي - خبير امني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).