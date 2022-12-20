طهران تؤكد دعمها لحكومة السوداني وتشيد بخطواتها في إرساء السلام بالمنطقة

2022/12/20 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لحكومة محمد شياع السوداني، مشيداً بخطواتها في إرسال السلام في المنطقة.

وقال عبد اللهيان في كلمة له خلال مؤتمر قمة بغداد 2 في الاردن، وتابعته (بغداد اليوم)، إنه "عملنا على تطوير العلاقات مع الدول الجوار وبينها العراق"، مؤكداً أن "انعقاد مؤتمر بغداد هدفه دعم العراق".

واضاف "أننا نؤكد على دعم حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مشيداً "بخطوات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في إرساء السلام في المنطقة".

واشار الى أنه "ندعم عراقاً موحداً ومستقراً ومتطوراً"، مبيناً أنه "العراق يؤدي دوراً مهماً في المنطقة".

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