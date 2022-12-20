2022/12/20 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء، هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة في مناطق متفرقة من البلاد، فيما أشار الى أن الامطار ستشمل مدن الوسط والجنوب.

وقال الزيادي، لـ(بغداد اليوم)، إن "البلاد تتأثر بحالة ماطرة تدخل عصر يوم غد الأربعاء تدريجياً وتتعمق فجر الخميس"، مبيناً أن "الأمطار تشمل مدن الوسط والجنوب وتكون متوسطة الشدة إلى متفرقة وتشمل العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الأمطار تتوقف عصر الخميس مؤقتاً وستتجدد الفرص عصر يوم الجمعة وتستمر حتى ظهر السبت"، متوقعاً بأن "تكون الأمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة لبعض الأماكن خاصة في نطاق مساحات جنوب البلاد والأقسام الشرقية مع حدوث سيول في الأقسام الحدودية في واسط وميسان".

وتابع الزيادي القول أن "درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض بدءاً من يوم الأحد وقد تتدنى إلى درجات تقارب معدلات 3 مئوية ليلاً بعد منتصف الأسبوع القادم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق على موعد مع الامطار الغزيرة.. والسيول تهدد واسط وميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق على موعد مع الامطار الغزيرة.. والسيول تهدد واسط وميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).