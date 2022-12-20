دعوات كردية لتنفيذ عملية أمنية مشتركة في 3 مناطق

2022/12/20 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

دعا الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، الى القيام بعملية امنية مشتركة بين الجيش والبيشمركة لتمشيط مناطق حمرين وأطراف خانقين ووادي الشاي في كركوك.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد الحاج عمر، لـ (بغداد اليوم)، إنه "هناك خللا أمنيا في المناطق المتنازع عليها التي فيها فراغات أمنية كبيرة".

وأضاف أن "هناك تراجع في عمل الأجهزة الأمنية والفراغات الموجودة بين مناطق الجيش والبيشمركة استغلها عناصر داعش الإرهابي".

وأشار عمر الى أنه "يجب القيام بعملية عسكرية مستعجلة مشتركة بين الجيش والبيشمركة وبدعم من القوة الجوية لتمشيط مناطق حمرين وأطراف خانقين ووادي الشاي في كركوك، كونها النقاط التي يتحرك منها داعش".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وفد امني رفيع، الى محافظة ديالى للوقف على تفاصيل الحادث الإرهابي الذي تعرضت له المحافظة يوم امس.

وذكر بيان مقتضب لوزارة الدفاع تلقته (بغداد اليوم) ان "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، وصلا إلى قاطع قيادة عمليات ديالى للوقوف على تفاصيل الحادث الإجرامي الأخير هناك".

وكان محافظ ديالى مثنى التميمي، قد اكد أن الهجوم الذي شهدته قرية البو بالي بالمحافظة نفذه إرهابيو داعش، متوعدا بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل.

وقال التميمي في إتصال هاتفي مع وكالة (بغداد اليوم)، إن "قضاء الخالص الامن نزف دماء زكية طاهرة، بهجوم إرهابي جبان اسفر عن استشهاد 8 مواطنين"، مقدماً التعازي لذوي الشهداء.

وتوعد التميمي، "القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل"، مؤكداً أنه "لن يسمح باي خرق لمنازل المواطنين في قضاء الخالص وبالمحافظة".

فيما أفاد مصدر امني، أمس الاثنين، بارتفاع حصيلة الهجوم الارهابي على قرية البوبالي في قضاء الخالص بمحافظة ديالى إلى 12 شخصا بين شهيد ومصاب.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الهجوم على قرية البو بالي أدى لسقوط 7 شهداء و5 جرحى حتى الان".

وفي وقت سابق من الأمس، اكد قائممقام قضاء الخالص بوقوع هجوم ارهابي على قرية البو بالي في القضاء بمحافظة ديالى.

وقال قائممقام قضاء الخالص 20كم شمال ديالى عدي الخدران لـ(بغداد اليوم)، إن "تعرضا ارهابيا وقع على محيط قرية البو بالي"، مضيفا ان "هناك ضحايا وتعزيزات أمنية بدأت بالوصول الى محيط القرية".

وأكد أنه "تم توجيه سيارات الاسعاف الى موقع الاعتداء وبانتظار معرفة عدد الاصابات التي سيتم نقلها الى مستشفى الخالص".

وشهدت محافظة كركوك منذ ايام هجوما ارهابيا داميا تسبب باستشهاد 9 منتسبين وضابط من قوات الشرطة الاتحادية.

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