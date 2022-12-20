2022/12/20 | 16:30 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايران: ندعم عراقاً موحداً ومستقراً
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: ندعم عراقاً موحداً ومستقراً ومتطوراً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ومتطوراً
يتبع ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: ندعم عراقاً موحداً ومستقراً ومتطوراً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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