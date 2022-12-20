2022/12/20 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران: ندعم عراقاً موحداً ومستقراً

ومتطوراً

يتبع ..

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