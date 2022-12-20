وزير الخارجية السعودي: لن ندخر أي جهد لدعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية

2022/12/20 | 16:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن بلاده تقف إلى جانب العراق لـ"استعادة مكانته التأريخية"، معرباً عن "رغبة بلاده في استمرار مسيرة التعاون مع العراق".

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان أن "السعودية تعتزم بالمضي قدماً للعمل على فتح آفاق جديدة مع العراق ودعم تفعيل مشاريع الربط الكهربائي مع العراق".

وأشار ابن فرحان، إلى أن "بلاده لن تدخر أي جهد لدعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية".

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