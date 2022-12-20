العري إلزامي في أحدها.. إليك 8 من أغرب ملاعب الغولف في العالم

2022/12/20 | 16:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الصعب وصف لعبة الغولف بأنها إحدى الرياضات المتطرّفة، فهي لعبة منخفضة المخاطر وتُمارس على مهل، وسط مناظر خلابة غالبًا.لكن في بعض بقاع العالم، تذهب هذه الرياضة إلى الحد الأقصى.

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