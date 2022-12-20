بمشاركة ماكرون وعبد اللهيان.. انطلاق قمة في الأردن في محاولة لنزع فتيل أزمات المنطقة

2022/12/20 | 16:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت اليوم الثلاثاء في منطقة البحر الميت بالأردن أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور عدد من قادة المنطقة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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