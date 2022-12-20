2026.. مونديال الأرقام القياسية

2022/12/20 | 17:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما أسدل الستار على مونديال قطر، الأحد، بتتويج الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها، بعد نهائي مثير حسمته ركلات الترجيح على حساب فرنسا، يتطلع عشاق كرة القدم من الآن إلى مونديال 2026 الذي ستنظمه للمرة الأولى، 3 دول، والذي يتوقع أن يكون علامة فارقة في تاريخ كرة القدم، لأسباب عدة.

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