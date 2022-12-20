الشاب العراقي على مستوى عال من التفنن ..؟

2022/12/20 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر عاشور

ثبت ان الشاب العراقي يمتلك شخصية

معقدة، ومتعددة الجوانب، متشعبة

المناحي، غرائزية الطموح بتعدد الوجوه،

منها حب التظاهر، والجوع الجنسي، وسوء

فهم الحياة ما بين الديمقراطية

وإشكالية الحر

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