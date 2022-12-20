2022/12/20 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..كلمة هامة لـ السوادني بـ مؤتمر بغداد الثاني في الاردن

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كلمة هامة لـ السوادني بـ مؤتمر بغداد الثاني في الاردن قناة التغيير الفضائية.

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