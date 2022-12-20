عملية اقتحام جديدة لبنك في لبنان

2022/12/20 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقتحم عدد من المودعين السياج الخارجي للمقر الرئيسي لبنك الاعتماد اللبناني في كورنيش النهر في بيروت، ودخلوا الى المبنى وسط هتافات عبر مكبرات الصوت.ونشرت جمعية المودعين اللبنانيين مقطع فيديو على صفحتها في موقع تويتر، أظهر وجود حشد كبير من الأشخاص في مصرف البحر المتوسط، وسط حالة من الغضب الشديد نتيجة طلب البنك من المتواجدين الخروج وعدم توفر أموال لهم، وفق موقع «بيروت24» الإخباري.وتتواصل عمليات الاقتحام للبنوك والمصارف في لبنان بين الحين والآخر، حيث يطالب المودعون بسحب أرصدتهم، دون فائدة.وكان في أبرز حادثة دخول أحد المودعين مصرف الاعتماد اللبناني وسكب البنزين على مرافق البنك من الداخل، وهدد بحرقه بالكامل.

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