انتهاء الجلسة الافتتاحية لقمة بغداد الثانية

2022/12/20 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

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انتهت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة والتي عقدت في البحر الميت في الاردن.

وترأس الجلسة ملك الاردن عبدالله الثاني بن الحسين، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وعدد من القادة والمسؤوليين في المنطقة العربية والاقليمية والدولية.

وكان تركيز المؤتمر على 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

وشارك في القمة كل من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الكويتي احمد النواف الصباح، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، ووزير الخارجية الايراني حسين عبداللهيان، والسفير التركي في الاردن اسماعيل يلماز، وامين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط، ومسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، وامين عام مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الاسلامي، وممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت.

واكد المجتمعون على وحدة العراق وسلامة اراضيه وحمايته من الارهاب والمتطرفين بمختلف توجهاتهم وعدم التدخل بالشأن العراقي والتعاون مع العراق في المجال الاقتصادي.

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