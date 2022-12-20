وزير الداخلية يوجه بتشكيل خلية استخبارية لتسلم الملف الأمني

2022/12/20 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء ،بتشكيل خلية استخبارية لتسلم الملف الأمني في ثلاث محافظات.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان " وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،عقد اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور مدراء الاستخبارات في بغداد والمحافظات، لبحث جملة من المواضيع والملفات المهمة في مقدمتها الاستعدادات الجارية لتسلم الملف الأمني في محافظات الديوانية وواسط والمثنى،وتشكيل خلية استخبارية مسؤولة عن أمن واستخبارات هذه المحافظات والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في هذا المجال".

واضاف، ان "الوزير وجه بمراجعة الخطط ومتابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية خاصة في المناطق التي حصلت فيها خروقات أمنية خلال الأيام الماضية والعمل على تقديم المجرمين الى العدالة والقصاص العاجل منهم".

كما أشاد" الشمري بالجهود الكبيرة التي تبذلها وكالة الاستخبارات، داعياً الى بذل جهود إضافية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق البلاد".

واستمع "الوزير الى شرح موجز عن أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها وفقا للييان".

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