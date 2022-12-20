2022/12/20 | 17:11 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية : الموارد المائية تباشر بحملة لرفع التجاوزات على جدول ذنائب شافعية - سدير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/20 | 17:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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