2022/12/20 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، ان الحادث الإرهابي في ديالى تعبير آخر واضح عن انحطاط وجبن عصابات الإرهاب وهو تأكيد أيضاً على سعي تلك المجاميع المجرمة لإثارة الفتنة الطائفية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد هجوم ديالى.. رئيس الجمهورية: محاولة لإثارة الفتنة الطائفية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد هجوم ديالى.. رئيس الجمهورية: محاولة لإثارة الفتنة الطائفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).